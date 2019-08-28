掉12萬粉後再上館長直播 柯P：台灣是國家 只是不正常

2019-08-28 23:59

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受「館長」陳之漢直播專訪，被館長提及兩岸關係論述不清楚才會導致臉書粉專退了12萬粉，並被追問是否承認台灣是獨立的國家、不容被併吞？柯文哲回應，台灣是國家，有政府、土地、人民，只是不正常，國際社會只有2%承認；至於兩岸關係的解決之道，他認為，台灣第一步要存活下去，「面對鏡頭，保持微笑，『機絲頭』該準備的要準備」，發展經濟，支撐國防，「我們要『明治維新』，不是當『義和團』」。

館長追問，台灣人，尤其年輕人滿恐共，柯文哲的國家認同是親中還是支持台灣主權？柯文哲重申「親美友中」，站在美國這邊，但是不要跟中國逞口舌之快，經濟跟國防要夠強，義和團扶清滅洋結果無效；在另一段答覆中又說，他不是「親中」，是表面上「友中」，就「say hello」。

柯P還說，台灣沒有想像的那麼危險，美國現階段對台灣很在意，第一島鏈被打破會很麻煩，美國軍艦最近常來，連德國等不相干的國家都來，是在告訴中國說台灣是美國的勢力範圍，但我們不要太過操縱情緒，「大陸也在操縱民族情緒、鞏固政權，習近平沒有想像中的穩定」。

陳之漢說，香港「反送中」持續2個月，迄無停止，影響到台灣年輕人的觀念，大家都說柯P亂講話，這樣子打壓的行為是柯樂見的？柯文哲表示，中國要頭腦清楚去面對香港問題，人民不會為了一條法條上街頭，這是民怨太深，為1997年香港回歸中國，22年後人人憤恨不平？「你不武力鎮壓，他就一直亂，你武力鎮壓，就六四事件重演，悲劇收場」，所以留下民主自由的台灣，對中國不是壞事，是個示範。

柯文哲被問到如果有一天當總統，中國飛艦繞台、飛機強行飛過，會像國民黨一樣假裝看不到？還是出來嗆中國？柯P回應，按照孫子兵法，上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，攻城最下，「能避免最好，不行就找兄弟，要不然就有能力跟你一起飛，最爛就是不小心按下去，那是很糟糕的局面」。

柯文哲主張，台灣在美國與中國兩邊求取平衡，但是蔡英文政府的戰略完全壓美國，這樣我們要跟美國簽FTA，且要進RCTTP，混進以日本為主的貿易協定，這樣還活得下去，否則單押美國，經濟上被中國封鎖，台灣就「死翹翹」。

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