五毛社群帳號被刪 中國氣炸怒斥：封鎖有良知的正義之聲！

2019-08-28 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕社群巨頭推特與臉書日前共計刪除、封鎖了超過20萬個受到中國官方控制的帳號；推特、臉書皆指出，這些帳號散播有關香港「反送中」的假訊息，拒絕為這些被國家控制的帳戶提供廣告。對此，中國國家網信辦副主任劉烈宏怒斥這樣的做法是「顛倒黑白」、「是非不分」，更稱此舉是帶著有色眼鏡，看待國際輿論場上「有良知的網民和媒體」發出的正義聲音。

綜合媒體報導，中國國家網信辦今日召開記者會，副主任劉烈宏在記者會上表示，香港近期的衝突事件，「客觀公正的媒體已有大量報導」，但是個別境外媒體，卻戴著有色眼鏡，看待國際輿論場上「有良知的網民和媒體發出的正義聲音」；劉烈宏更稱，外媒這樣顛倒黑白、是非不分的做法，可謂撕下了一些國家所謂「言論自由」的虛偽面紗。

劉烈宏也表示，帳號被封鎖的同時，大量抹黑香港警察、歪曲事實的謠言訊息卻在這些社群上「大行其道」；劉烈宏痛批，如果這些說事實、講道理的聲音也被認為是假新聞，「我想，一切了解事實真相、有正義感的人是不會認同，也不會答應的」。

對於在場有媒體指出，中國對網路的限制令許多居住在此的海外人士很不方便，劉烈宏宣稱，中國的網路是充分開放的，不過中國在促進網路發展的同時，「須採取必要措施維護廣大群眾的合法權益，保障網絡安全」；至於有媒體提問，遭社群封鎖的帳戶是否被中國政府控制？劉烈宏則沒有回應。

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