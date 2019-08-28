逾百政黨未完成財務申報 內政部下週起開罰67黨

2019-08-28 12:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕依「政黨法」規定，各政黨應於每年5月31日前完成前一年度財務申報，不料內政部歷經放寬期限、多次通知後，至今仍有超過100個政黨未依法申報。據了解，內政部已在本月12日召開相關會議，決議於下週起陸續對67個政黨開罰，第一波罰單金額合計將高達6300萬元。

據悉，內政部考量「政黨法」於前年12月6日才公布施行，因此去年並沒有對未在5月底前完成申報的政黨開罰，今年為讓各政黨正確依法申報，內政部也分別在今年1月8日、4月24日主動函請各政黨辦理財務申報，不過今年5月底仍有超過200個政黨未完成申報。

內政部政黨審議會在今年6月間決議，將申報期限延至7月31日，並於6月28日再次通知各政黨依法申報，沒想到如今期限已過，還是有多達104個政黨沒有申報，另有10個政黨必須補正資料、5個政黨補正後仍不合格。

據了解，內政部政黨審議會已在本月12日做出決議，首波將對67個政黨開罰，包括62個已送達通知卻未申報的政黨，以及5個未如期補正的政黨，罰鍰金額分別為100萬元、20萬元，且得依「政黨法」第40條之規定按次處罰。

官員透露，目前各主要政黨均已完成申報，未申報的政黨都是較不知名的小黨，但基於政黨財務透明化的方向，內政部仍將於下週起陸續開罰，至於部分無法取得聯繫的小黨，內政部也將在完成送達程序後依法處理。

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