2020年參戰？ 親民黨：宋楚瑜沒起心動念參選 開放合作態度

2019-08-28 11:34

〔記者林良昇／台北報導〕「郭柯王」結盟態勢，可望形成最強第三勢力，與親民黨是否合作也受到矚目，親民黨組織部主任張碩文今表示，親民黨主席宋楚瑜對參選總統沒有起心動念。而對第三勢力合作持開放態度，只要擬定核心理念價值，就有辦法合作。

張碩文受訪時表示，第三勢力整合必須坐下來談，共同擬定一個核心理念價值，符合中間選民期待，如果沒有核心理念價值，大家就只是談自己的利益分配，會失去中間選民的要求。

張碩文指出，對於政黨合作，親民黨知道自己力量不足，很樂意跟其他政黨合作，持開放態度，中間選民數量很多，厭惡藍綠惡鬥、厭惡政黨利益優先，才會期待第三勢力整合，第三勢力一定要有共同核心理念，符合中間選民需求，才有機會贏過民進黨或國民黨。

對於與郭柯王間的聯繫，張碩文說，大家都有約過，幕僚間有聯繫，但目前大家都還沒有正式坐下來談。在合作成形之前，幕僚作業已正在準備宋楚瑜參選總統的白皮書，親民黨區域、不分區立委的提名，正由決策會員會議推動，預計在9月中旬以後，確定區域、不分區立委人選。

張碩文也強調，對於參選總統，宋楚瑜本人沒有起心動念，但基層支持者上週就陸陸續續勸進宋獨立參選，會蒐集支持者的共同想法，彙整給宋報告，宋會慎重思考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法