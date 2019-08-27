香港「反送中」運動不停歇 中國人士附身份證聲援

2019-08-27 21:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕香港「反送中」運動不停歇，中國與港府聯手仍未能壓制港人爭取民主及自由的浪潮，加上中港兩地社會來往密切，香港社會翻天覆地的變化也早傳入中國內部，部分中國人士以文字聲援並附上遮上姓名的身份證件，藉此強調支持香港人民的爭取普選，並呼應港人要求行政長官林鄭月娥下台的政治訴求。

香港反送中激烈的示威抗議活動已持續數週，是自1997年英國將香港主權歸併給中國以來，香港最大的政治危機。事件起因雖是港人反對制訂「逃犯條例」，擔心中國隨意逮捕港人，但更深層則是港人長期對中國干預香港治理的不滿，不僅「一國」凌駕「兩制」，經濟未見好轉卻更內地化，政治民主及自由也是遙遙無期，「反送中」運動因此一呼百應點燃港人的怒火，至今不停歇。

面對一波接一波的社會運動，港人訴求也已逐漸傳入中國內部社會，雖然中國政府藉由高壓控制禁絕媒體有任何對「反送中」運動的正面或同情報導，但部分中國人士也以文字聲援並附上身份證件，透過社群媒體傳遞給參與運動的香港民眾，藉此強調支持香港人民的爭取普選，並呼應港人要求行政長官林鄭月娥下台的政治訴求。

這些中國人士有稱來自北京或上海等城市，他們還寫下「沒有暴動，只有暴政」、「香港加油」、「大陸人民支持香港人民」等文字，也有中國人士在網路上發起 Eye4HK Campaign（為港遮眼）行動，藉由手遮右眼，聲援追求自由的香港人。關心「反送中」運動人士透露，這些來自中國內部的聲援動作在近期，有愈來愈多的趨勢，顯示港人的訴求逐漸散佈進入中國社會裡。

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