反送中》林鄭民望再破底 港人對「一國兩制」信心創新低

2019-08-27 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕「香港民意研究所」今天再度公佈香港特首林鄭月娥最新的民望評分、政府信任、新聞傳媒評價等多項民意調查。其中，特首林鄭月娥的評分以及民望淨值，雙雙創下林鄭上任以來的的新低，而在評分的部份同時刷新了歷來特首所得到的最低評分。另外，港人對「一國兩制」的信心淨值為負28個百分點，創1993年有紀錄以來新低。

根據「香港民意研究所」今日發佈的調查報告，林鄭月娥的支持率僅有17%，反對率則高達76%，民望淨值為負59個百分點，評分為24.6分，所有數據均較前次調查呈現惡化。

在特區政府的滿意度方面，滿意度為14%，不滿度為77%，滿意度淨值為負63個百分點。「香港民意研究所」表示，該次紀錄創下1997年有紀錄以來的新低。

在經濟、民生以及政治狀況的滿意度淨值方面，港人對經濟狀況的滿度淨值為負29個百分點，對民生狀況的滿度淨值為負54個百分點港人對經濟狀況的滿度淨值為負83個百分點。「香港民意研究所」表示，港人在民生和政治狀況的滿意度淨值均再創1992年有紀錄以來的新低。

在信任及信心指標方面，港人對特區政府的信任淨值為負37個百分點，對中國中央政府的信任淨值則為負40個百分點。對特區政府的信任淨值為1992年有紀錄以來的新低，對中國中央政府的信任淨值則是1994年以來的新低。對「一國兩制」的信心淨值為負28個百分點，創1993年有紀錄以來新低。

對新聞媒體的評價方面，港人對新聞媒體整體表現的滿意度，較半年前大幅上升，滿意淨值達正40個百分點，對香港新聞自由程度的滿意淨值為正18個百分點，港人認為媒體有自我審查的淨值創下1997年有紀錄以來的新高，認為媒體有誤用或濫用新聞自由的淨值則達到1997年有紀錄以來的新低。另外，港人主要的新聞來源以網路佔最大宗、電視次之。

此次民意調查，調查日期從本月15日至20日，成功樣本數目共1023份，受訪者皆為18歲以上、使用粵語的香港居民。

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