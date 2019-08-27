反送中》林鄭不排除動用《緊急法》 民主派斥：等同戒嚴

2019-08-27 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭進入第12週，港特首林鄭月娥今（27）日上午召開記者會，會中不但駁回民間提出的5大訴求，更表示不排除動用《緊急情況規例條例》（《緊急法》），遭香港民主派批評此舉「等同戒嚴」、「等於和香港玉石俱焚」。

綜合港媒報導，林鄭月娥今日上午主持行政會議前的記者會依然大遲到，當她被記者問及，是否會根據《緊急情況規例條例》訂立緊急法例，她並未否認，表示會考慮運用所有法律手段「止暴制亂」；林鄭月娥強調，政府立場是「不接受5大訴求」，「若因暴力示威便接受訴求，並不適當」。

如果香港政府真的實施香港條例第241章的《緊急法》，未來刊物、文字、地圖、照片和通訊都會被檢查、管制；若港特首和行政會議認為情況緊急或危害公眾安全時，可以訂定任何認為「合乎公眾利益的規範」，授權隨意進入市民房屋內搜查。

香港民主派議員涂謹申表示，用《緊急法》等同戒嚴，香港市民被取消和平集會的權利，違反《基本法》和《中英聯合聲明》，連「和理非」的人都被激怒，加劇政府、人民間的對立與衝突，是「愚蠢、災難性，對國家非常不利的行為」。

根據《香港獨立媒體網》報導 ，香港公民黨的郭家麒表示，任何國家動用此法，只是反映這個國家「差不多玩完了」，香港進入緊急狀態，等同進入戰爭狀態，將「玉石俱焚、萬劫不復」。

香港新民主同盟的范國威痛批林鄭死不悔改，執意和港人「攬炒」（同歸於盡之意），即便是1997年前的港英政府，1967年發生「六七暴動」後還是有成立獨立調查委員會。

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