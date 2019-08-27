拚觀光！政院：將推動羅東至太平山森鐵重建

2019-08-27 18:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為恢復宜蘭縣太平山森林鐵道榮景，行政院政委吳澤成今日邀集相關部會、宜蘭縣政府召開「研商羅東至太平山沿線傳統森林鐵道意象復甦議題」整體規劃相關事宜會議，希望中央與地方合作，透過計畫整合、推動，保存太平山森林鐵路的歷史文化，促進宜蘭觀光產業發展，再現森林鐵路昔日風華。

政委吳澤成表示，雖然近幾年地方或中央部會對於太平山森林鐵道點、片段的復原投入相當經費，但欠缺整體規劃，本次希望透過整體規劃，避免銜接時有所差異或資源重置浪費。

吳澤成提及，本案同時要感謝宜蘭縣政府的重視，以及交通部鐵道局、交通部觀光局、農委會林務局、經濟部水利署等相關部會配合與推動。

行政院強調，自今年8月開始，政委吳澤成以「中央地方協調會報」立場召集中央相關部會已進行2次現場路線踏勘，今日會議確定以舊林鐵重建為主，並定位為觀光鐵道。

行政院表示，將由宜蘭縣政府負責本案整體發展計畫規劃工作，交通部補助規劃經費，擬定森林鐵道復原計畫、工程施作、選定營運主體及路廊路線方案等，交通部也將責成鐵道局及觀光局，在縣府規劃過程中參與專案小組運作，及提供專業技術的協助。

行政院指出，宜蘭縣早期森林鐵路運輸系統分成山地線和平地線，以土場作為轉運點，「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展計畫」規劃由林業文化園區為起點，連結中興文創園區，再連結至土場，最後再參考早期山地線（土場-太平山）的運輸模式，透過鐵路火車與接駁複合運具模式連結土場至太平山。

行政院強調，本案規劃兼顧觀光和交通，並結合人文與環境資源，除連結太平山之外，對於原民部落、溫泉等觀光資源亦將納入整體考量，結合沿線觀光產業，作為未來執行計畫的目標，同時發揮觀光發展和改善交通的效益。

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