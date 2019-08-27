捨不得韓國瑜被罷免？ 黃暐瀚氣噗噗：政治在台灣走偏了

2019-08-27 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜帶職參選2020總統大選，引起不少高雄市民不滿，發起罷韓行動，而罷韓連署書數量依然還在增加中，募款也提早達標，不過，資深媒體人黃暐瀚昨（26）日在直播上大嘆，「政治在台灣走偏了」，為韓國瑜抱不平，卻被不少罷韓市民點破問題。

黃暐瀚在直播中替韓國瑜抱不平，認為「就算韓國瑜沒有要選總統，這些人（罷韓市民）也是會喊罷免韓國瑜」，還大嘆「政治在台灣已經走偏了」，認為「台灣政治就是你死我活，所以怎麼愛與包容？」

這番言論被分享到「公民割草行動」社團，不少力挺罷韓的網友點出問題點，「其實他說的沒錯，選不選總統是另一回事，高雄市長有沒有稱職是一回事，罷免他不是他要去選總統，是因為他不適任高雄市長，政務廢弛」、「講話完全沒邏輯根據，蠻慘的」、「我之前覺得他還蠻中立的，但自從含國魚告急，他就開始倒向含」、「國民黨的民代一直要大家支持這隻魚，可以給我一個理由，為什麼要選他當總統？國民黨檯面上的任何一個人都比他有資格，難道國民黨自己不曉得嗎？」

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