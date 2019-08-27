郭幕僚稱「沒脫黨議題」 他大酸：怪怪的黨出現的怪怪說法

2019-08-27 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕今（27）日有週刊報導鴻海創辦人郭台銘將在9月17日自行宣布參選2020總統，不過國民黨已推派高雄市長韓國瑜為參選人，郭台銘若堅持參選恐會被開除黨籍，而永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪則回應，如果以中華民國的角度來看，就沒有脫黨的議題。對此，前立委林濁水今在臉書調侃，「這只有在怪怪的台灣和怪怪的黨中才會出現的怪怪說法」。

對於有週刊報導郭台銘等不及「換瑜」，將會在9月17日自行宣布參選，郭辦稍早回應，郭台銘並未針對換瑜有過期待，並未對外有過相關評論，是否宣布參選的最後期限確實為9月17日，目前郭仍在慎重思考中。蔡沁瑜受訪表示，「若以中華民國的角度來看，就會想怎樣做，會最中華民國最好，如此就沒有脫黨議題」。

對此，林濁水在文中大酸，「這是只有在怪怪的台灣和怪怪的黨中才會出現的怪怪說法」，但在這個怪怪的地方卻又是很像樣的說法，林濁水直言，那表示過去「黨等於國」曾經是真理，現在要脫鉤了，便得找個說法。既說了，脈絡依稀猶在，但是舊時代還是愈來愈遠了。

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