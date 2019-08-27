郭台銘醞釀脫黨？幕僚：以中華民國角度就沒有脫黨的議題

2019-08-27 12:26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘醞釀參選2020總統，但國民黨已推出韓國瑜為候選人，若郭堅持參選可能會被開除黨籍，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（27）日表示，郭台銘是從整個中華民國的思考來看，若以黨思考就在黨的框架之下，但郭一向是「計利當計天下利」，如果以中華民國的角度來看，就會想怎樣做，會對中華民國最好，如此就沒有脫黨的議題。

今日週刊報導，郭台銘不等待國民黨換瑜，要在9/17自行宣布參選，郭辦今早回應，郭台銘先生與郭守正先生從未針對換瑜有過期待，亦未對外有過相關評論，報導內容實屬臆測與編寫劇本，是否宣布參選的最後期限確實為9/17，目前郭台銘先生仍在慎重思考中。

蔡沁瑜說，郭台銘評估參選的重點在台灣與國際局勢，郭出來真的能為台灣帶來解決良方、解決到什麼程度、對人民有幫助，在這樣的思考下，脫黨的議題不存在。

被問到黨中央或黨主席吳敦義是否已與郭台銘見面、討論？蔡沁瑜否認。

郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平聯合的第三勢力隱隱竄起，外界推敲三方在大選的合作方式是郭主導、柯空軍、王陸軍，蔡沁瑜說，幕僚之間密切順暢溝通，3人從沒分配位置，而是討論合作方式、誰來幫忙、有什麼資源、人力安排。

蔡沁瑜說，郭、柯、王之間會通電話交換意見，但3人都很忙，還沒有真的坐下來談過，可能等28～30日郭台銘中東行結束後，再規劃安排。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法