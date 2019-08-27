柯P談韓選總統很可怕！韓國瑜又問A答B講「反毒」

2019-08-27 11:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市長柯文哲昨接受媒體專訪時指出，哪有才當選市長就選總統？韓國瑜的可怕，他想到就會睡不著覺；韓國瑜今被問到這議題時、又發揮問A答B的長才說「好、那個、現在，今天市政會議有個重要議題是反毒」。

柯文哲昨天接受某紙媒專訪時指出，從台灣一百多年歷史來看，哪有剛當選市長就去選總統？這對高雄市民不公平，他也批評國民黨主席吳敦義私心自用，把一盤好棋搞到無解。

柯文哲說，韓國瑜的可怕，他想到就會睡不著覺，韓國瑜的可怕是說不出來的可怕，心裡想了就害怕；他和國安系統專家上課後驚覺，（治國）哪有那麼容易，所以他一直無法理解韓國瑜的信心來自哪裡？

對於韓國瑜當初預測他（柯文哲）一定會選總統，柯文哲認為「他看懂但是沒看破」，韓是考量自己利益、希望他選，「我不選，他的道德正當性就垮了，也希望我選可以分小英的票」；柯文哲認為韓國瑜沒有放下我執，沒有遇到一個對成敗如此淡然的人，所以韓失算。

媒體今追問韓國瑜，他卻又答非所問，指出「好、那個、現在，今天市政會議有個重要議題是反毒」，強調未來會要求每校成立一個舞蹈團隊，用跳舞、戲劇、演講等方式 全面宣導反毒 。

他說明，因為感覺學校毒品越來越氾濫，所以要讓不用、不吃毒品的，才是好學生的感覺，碰毒品、嘗試毒品的，絕對是一個被其他同學看不起、瞧不起，從每個學校開始搭配 社區、警察局全力推動三區合一反毒，要求每校成立反毒舞蹈，高市府將雷厲風行、全力以赴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法