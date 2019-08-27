孩子沒回來... 「挺韓」北漂媽媽痛批：韓卻選總統北漂！

2019-08-27 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年才當選市長，但就任不到1年卻要代表國民黨、帶職角逐明年總統大位，引來不少批評聲浪。對此，「北漂媽媽」潘金英在昨天播出的《關鍵時刻》直指北漂孩子沒回高雄，韓自己卻也要北漂選總統。

主持人劉寶傑在節目中（影片約13分48秒處開始）提問，韓的聲勢不斷下滑，高雄是個關鍵嗎？你現在於高雄聞或聽到怎樣的感覺？潘金英表示，11日時利奇馬颱風造成桃源、那瑪夏下大雨，出現積水、道路坍方與偏鄉地區須遷村，但當天「我看到的是我們的韓市長，在南投造勢啊」，並指其誇洪秀柱多偉大、拜了7間廟，反問韓是否有想到偏鄉居民「正在流離顛沛」、「受雨患之苦」。

潘金英在節目中引述報導稱韓的競辦說，「韓國瑜以後，他不會對市政回答問題，他會對國政回答問題」，潘直言「高雄市民何其無辜」，並指當初韓當選時舉市歡騰，「現在呢，現在我們一走出去」，接著自述逛街遇到之前支持韓的朋友們，竟有人對她說，「唉呦金英啊，凶星入景，你當作星光燦爛」，讓潘忍不住直呼「情何以堪」。

潘金英指出，市政8個月，起初她很高興市長做得好，「結果一路起來他是在比爛」而非比好。劉寶傑追問怎樣比爛，潘解釋，一個當市長的週六日、高雄市民的市長，「民選出來就是24小時，本來就要隨時stand by啊」，並稱韓「一路講的就是空話嘛」、「總統的格還沒有到」，應續於市政磨練、多用心在市民。

潘金英提到，先前她貼出一些要市長多關心市民、偏鄉居民，「韓家軍霸凌我」，說她入黨沒4個月無法選立委、因此懷恨韓國瑜，但選立委是國民黨在提名，且當時的初衷是挑戰艱困選區、幫韓選總統多爭取票源，然而一路走來，「我看是韓市長大話連篇、說話都不實際、什麼都沒做，我們市政二二六六」，且局處首長「哪一個接地氣？」

潘金英提及，「我們北漂的小孩子回來了嗎？有嗎？然後我們北漂的小孩子沒回來」，結果「總統參選人他要北漂了」。

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