社民黨昔險遭時力殲滅！見完徐永明 苗博雅發「良心建議」

2019-08-26 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨主席徐永明今拜會社民黨，兩黨共同提出「改革護台」路線。由於綠黨曾爆料時代力量在2016年大選前夕「背棄盟友」，因此大力抨擊時代力量；對此，社民黨籍台北市議員苗博雅在臉書發長文，回應此次時代力量拜會的想法。

苗博雅在臉書上發了2233字的長文，指出，除了綠黨提及的2015年合作破局之外，時代力量也採取「拒絕與其他小黨政黨合作的提名策略」，當時台灣基進、綠黨、社民黨組成社會福利國家連線，仍然不敵時力光環，結果時力以外的第三勢力都被嚴重擠壓生存空間，苗博雅坦言，「若不是我蹲點4年，撐得過被修理，社民黨可能已經被殲滅了」。

苗博雅表示，以台北市為例，當初如果時代力量能夠合作應該可以替整體本土派再守住2~4席，有過這麼不愉快的經驗，社民黨大可以拒絕徐永明拜會，甚至爭取對時力不滿的游離票，但苗博雅說，「現在不是玩小學生『我跟你好、不跟你好』遊戲的時候。現在是大家必須找出『台灣共好』方案的關鍵時刻」。

苗博雅直言，今天以公開透明形式建立初步互動，是因為必須團結一切可以團結的力量。

不過苗博雅也向時代力量提出「良心建議」，時代力量有許多朋友是踏進政壇就認識的夥伴，如今陷入嚴重危機，四面楚歌的窘境，才開始想拜會過往不願合作的對象，不免有些諷刺。苗博雅呼籲時代力量，如果時力能挺過這次風波，未來別為了短線選舉，破壞了與其他本土政黨長期的良性競爭關係。

最後，苗博雅申明，此時應是放下成見，顧全大局的時刻。她至今為止都全力支持蔡英文總統連任，沒有模糊，沒有改變。她的態度很清楚，「讓民進黨來執政，讓社民黨來監督」。

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