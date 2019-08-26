徐永明訪社民黨 范雲：守護民主自由可放下個別恩仇

2019-08-26 16:59

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量主席徐永明今天拜訪社民黨，社民黨創黨召集人、台北市立委第六選區（大安）參選人范雲發出聲明指出，香港人的艱苦抗爭每天都在提醒台灣所有的從政者，守護主權、民主、自由是我們這一代人的責任，在這樣的前提下，個人或者個別政黨的恩怨情仇都可以放下；她主張，本土進步力量應該創造最大的團結合作。

范雲表示，就在區域選舉部分，今天2黨都提到的，大安區是超級艱困的深藍選區；她感謝時代力量願意表達支持，她也會繼續與民進黨和其他本土小黨溝通（談禮讓），確保區域選戰上，也能讓抗中保台護民主的力量團結、整合。

在不分區政黨票競爭上，范雲指，從社民黨成立以來，她的初衷就是期待能夠促成抗中保台護民主力量的最大團結與合作，當然過去2016與2018年的大選，整合第三勢力本土政黨的努力，總是最後缺了一角；因此如果2020這次選戰最後無法合作，也希望時代力量能夠記取過去的教訓，大家以誠相待，把台灣與社會公義放在政黨與個人之前。

對於徐永明主提出的改革護台路線，范雲說，所觸及的憲改、選罷法改革等議題，這些都是社民黨成立以來所努力推動的方向，包括降低保證金、競選經費的改革與憲改，她也期待還有一個會期的立法院能夠有所改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法