徐永明：我的責任就是把黃國昌送進立院

2019-08-26 19:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量黨主席徐永明今接受廣播節目「POP Radio」專訪時表示，儘管黃國昌曾對外表態不列黨內不分區，但他保證，黃國昌未來在不分區立委名單中「絕對會扮演重要角色」；徐永明並說，「作為黨主席，我的責任就是要把他（黃國昌）送進立法院」。

時力立委黃國昌在全台巡迴演講「台灣的下一步」中曾多次提出「正義聯盟」的構想，徐永明今在專訪時也提到，若放下時力立委的身分退一步來看，他認為，黃國昌「絕對是立法院最認真的立委」，若台灣立法院沒有像黃這樣的人存在，「絕對是台灣民主的損失」，反過來說，若立法院有更多像黃國昌一樣的人，對台灣民主一定更好；徐永明並呼應黃國昌提出的正義聯盟概念，強調最理想的狀態是，立法院八個委員會中，都至少有一席正義聯盟的立委，「雖然八席不一定能提案，但能讓各委員會都有自己的聲音」。

徐永明並說，以「正義聯盟」作為構想，就是希望聯盟不要有太多藍綠色彩，先前黨內的紛擾已經過去，未來時力的路線越來越清晰，雖然黃國昌曾公開表態不會列入不分區立委，但他身為黨主席的責任，就是要把黃國昌送進立法院，「讓戰神不只是單數，而是複數的戰神」。

徐永明強調，所謂的路線，就是希望能在藍綠之外，扮演國會關鍵力量角色來影響政策走向；徐永明表示，過去兩大黨都曾單獨過半且執政過，但事實證明，執政後就會有所妥協，不管哪一黨都一樣。

談及時力在區域、不分區立委的目標，徐永明表示，依據黨內粗估，中間選民約有兩百萬票，如今出現台北市長柯文哲組成的台灣民眾黨「當然會有競爭」，若保守估計，他認為時力不分區未來大約還有六席的空間，他對時力要提出的不分區名單有信心。

針對時代力量明年是否有泡沫化危機，徐永明表示，「我有信心」，先前黨內的紛擾的確有造成一些流失，不過最差的情況政黨支持度大約是4.5％，加上投票率的換算，約有5至8%的支持度，他認為，下屆立法院很有可能各政黨都無法單獨過半，只是看席次如何分配。

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