防水透氣升級 國軍數位迷彩雨衣還可變帳篷

2019-08-26 15:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕輕颱「白鹿」甫過境，國防部自今年7月全面換發新數位迷彩雨衣，首次登場執行救災任務，大幅提升防水耐磨效能的雨衣通過考驗，頗受好評。

國防部舊式草綠雨衣，採用一般防水布，阻擋滲透等級相當於一般雨衣，但透氣差、穿脫有沾黏感，長期使用後耐磨與防水功能也越來越差。

國防部為使國軍執行戰演訓及災防任務時，能穿著更舒適的雨衣，後勤指揮部自2017年起開始研發新式雨衣，經過1年半研發及生產，採用數位迷彩圖騰，材質選用最新防水透氣布，大幅提升防水及耐磨效能。

新雨衣於今年7月全面完成換發，並在上週白鹿颱風前後，首次登場執行救災與災後復原任務。

後勤部補給處營運管理科科長方君豪上校今天展示3款新式雨衣，包括「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」，單價範圍在約1200元到1700元間。

後勤部說明，軍、士官撥發「大衣式雨衣」，有別於士兵，利於指揮管制，且穿著簡單，便於進出指揮所、設施及掩體；士兵撥發「兩截式兩衣」，提供個人全身防護，有利於災區積水、淤泥及雜亂環境下，執行災後復原任務；另因應特戰及行軍任務，依實需撥發「兩用式雨衣」，納入團裝管理。

新式雨衣提升防水性，較一般雨衣阻擋滲透能力更強，可適應嚴苛天候，同時提升耐磨度。雨衣特點包括易鬆脫的拉扣改為扣壓式，增設拉鍊設計、雨帽內收、「陸軍」反光識別與藏收納袋等。

此外，「兩用式」雨衣更增添特殊設計，兩件此款雨衣即可組裝成一頂帳篷，供士兵臨時躲雨和休息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法