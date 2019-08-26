台南東區里長聯誼會21里長連署 挺柱柱姐對決王定宇

2019-08-26 13:34

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市第6選區立委國民黨參選人遲未出爐，過半範圍被劃入第6選區的南市東區，許多里長感到焦慮，東區里長聯誼會長周翊庭與多位會員里長今天公開表態，已有21位里長連署支持徵召前黨主席洪秀柱到台南參選。周翊庭強調，力挺洪秀柱參選，若黨提名其他人選，他不會支持、也不會投政黨票。

南市東區有45里，其中41位里長參加里長聯誼會，周翊庭表示，這41位里長中有21位里長連署支持黨中央徵召洪秀柱到台南參選第6選區立委，連署的21位里長有13位國民黨籍、8位無黨籍。

周翊庭說，放眼國內政局，執政者執政不力、民生經濟凋敝萎縮、民不聊生，貧富差距日益嚴重，立法院儼然成為執政當局的立法局，各種荒謬法案造成各種社會問題。因為南市第6選區立委遲未推出人選，基層焦慮不安，如今前黨主席洪秀柱表達參選意願，市黨部卻推拖不決，也從未徵詢基層意見，所以今天已有21位東區里長連署建請黨中央儘速徵召洪秀柱對戰民進黨王定宇。

東區資深里長洪孟甫、裕農里長陳良濱與德光里長曾國全都對此問題同表憂慮、支持徵召洪秀柱。曾國全認為，柱柱姐表態願意南下參選立委，可帶動台南藍軍選戰士氣，既然柱柱姐都願意到台南來犧牲了，黨中央為何不讓她來選、與全國第一高票立委對決，挽回台南6個選區沒有1位國民黨立委的頹勢。

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