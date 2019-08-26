黨產會新書「國產黯影」 揭黑影「暗裡蠶食」國庫半世紀

2019-08-26 10:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會本月出版「國產黯影」新書，揭露「暗裡蠶食」國庫半世紀的政黨不當取得財產案例，書中更借用「哈利波特」小說人物梗，將國民黨比擬成如同佛地魔的「黑影」，底下還有效忠它的黑暗勢力，所幸1990年代台灣社會民主化後，出現了一群「正氣師」專門追討不當黨產，與黑影持續纏鬥至今。

根據「國產黯影」一書描述，1950年代的時候，台灣政治史上出現了一只神秘黑影，在戒嚴時期，它的觸手遍布民眾生活的各個角落，像是在報章雜誌、廣播戲院、救國團的團康活動中都可以見到它的蹤影。可是一般人民卻沒辦法辨認它的存在，因為看清楚它真面目的人，光是在報章雜誌上寫到它就很可能遭殃。

黨產會委員表示，黨產研究之父傅正在「自由中國」雜誌發行10年間，多次發表文章批判國民黨的黨產問題，在很少人看清黑影真面目，或面對黑影敢怒不敢言的政治環境中，傅正對黨產問題的批判，成為後人了解黨產議題重要窗口。

委員指出，「國產黯影」這本書不僅揭露黨國歷史，也讓讀者知道「黑影」的真面目，黑影之所以壯大，靠的是戰後將日產收進黨的私囊，黑影與它們的產地，更在國庫和黨庫之間搭起橋樑。

該書也揭露「黨國創業三部曲」秘辛，讓民眾了解國民黨如何用國庫讓黨致富，包含「地、錢、人一次到位的創業園區：竹子門農場」、「打造職場無可取代的競爭力：中保公司」、「資金周轉有一套：中央銀行」。

委員舉例，中保公司原名為「中央保險產物公司」，是設立於1962年的國民黨黨營事業。當年中保公司靠著國民黨中央財委會，向國防部施壓，要求國防部所屬各單位在與台灣產物、太平、華僑等幾家民間保險公司合約期滿後，改成向中保公司投保。

此外，國民黨中央委員會、財委會、陸工會在1960年至1969年間，總共向中央銀行借貸5次、總計借了1億6500萬元。結果5筆貸款不僅不需要利息，其中4筆1億5000萬元款項甚至不必實質擔保，只要「看在黨的面子上」就能順利借款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法