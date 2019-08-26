分不清美商會與美僑俱樂部？韓國瑜：我怎麼會不知道

2019-08-26 11:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜21日受邀出席美國商會（The American Chamber of Commerce in Taipei,簡稱AmCham）午宴時，被質疑將付他學費的美僑俱樂部（American Club Taipei，簡稱ACC）說成美國商會？韓國瑜今對此指出，自己的薪水是American Club發的，怎麼會不知道呢？

韓國瑜說明，American Club 跟American Chamber，非常清楚，自己的薪水是American Club發的，怎麼會不知道呢？但American Chamber商會有很多會員都是American Club的會員，為拉近彼此距離、並感謝大家，且當年學雜費是很多人的幫忙，這只是一個情感互動，連這個都會被放大檢驗，真是不可思議。

他話鋒一轉，強調因為過去有這樣的生活經驗，所以高雄市今年開始開創全台灣勇敢的一步，高雄有24所學校從今年九月開始實施中英雙語教育，我們財政這麼困難，但還是硬擠出兩千萬推動雙語教育，就是過去我們自己跟外國人接觸後，深深感覺到下一代孩子、下一代年輕人一定要中、英文雙語並重，才能夠國際接軌，在國際活動上結交四面八方的好朋友，增加自己生存本能。

高雄市長韓國瑜21日受邀出席美國商會（The American Chamber of Commerce in Taipei,簡稱AmCham）午宴時，不僅以中英文夾雜的「晶晶體」發表演講，引發議論，且被質疑可能犯了更失禮的錯誤，口誤將付他學費的美僑俱樂部（American Club Taipei，簡稱ACC）說成美國商會？

臉書專頁「麵攤大叔」指出，韓國瑜演說時一再提及自己大學時代，在美僑俱樂部擔任門口警衛，說他的大學生活費靠這樣打工來的，因此與美國商會結緣甚早、特別感謝美國商會。「我的tuition in the fee，大學生活費都是American Chamber pay me！」原應該是美僑俱樂部付給他生活費，韓國瑜卻口誤說成美國商會，讓「麵攤大叔」在文中直言：「大叔聽了，快要暈倒！」

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