柯P逛深坑老街吃豆腐，拜媽祖，送居民大禮

2019-08-25 18:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市長柯文哲今天下午到深坑吃豆腐，到當地信仰中心集應廟拜拜，不少民眾對他喊「加油」、排隊和柯P拍照，柯P好心情全寫在臉上，當地深坑里長黃建強趁機向柯P爭取，讓深坑居民免費使用福德坑木柵垃圾焚化廠附設的溫水游泳池，獲得柯P應允。

柯P今天下午的「柯粉俱樂部」行程安排柯P到深坑老街趴趴走，時值週休假期，深坑老街滿是遊客，許多人看到平常只能在電視上看到的「阿伯」出現，開心排隊與柯P合影。

柯P在深坑商圈理事長陳寶桂、黃建強陪同下，一共到4家的豆腐店品嚐各種豆腐料理，「阿伯」吃得讚不絕口，現場還靈機一動、交待幕僚，他最近在台灣走透透，吃遍各地美食，他打算出一本「柯P米其林」，向大家推薦好吃的台灣小吃。

黃建強最後請柯P喝茶，並且向柯P表示，深坑位於台北市福德坑垃圾焚化廠旁，以往在台北縣時期，台北市回饋給深坑鄉免費燒垃圾，新北市升格後，垃圾自己燒，改為向台北市政府多次爭取深坑居民免費使用福德境焚化附設的溫水游泳池不得，希望柯P能幫忙，獲得柯P應允，交待幕僚作業。

黃建強說，深坑有兩萬三千多戶籍人口，但是唯一的深坑國中游泳池僅供教學使用，台北市願意免費開放福德坑游泳池，對居民是一大福音。

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