立委何欣純臉書PO小時候萌照 網友一致讚「古錐」

2019-08-25 08:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕最近政治人物都流行秀出小時候的萌照，中市民進黨立委何欣純在臉書PO上自己小時候的照片，網友們都大讚「古錐啦」。

最近網路都流行PO上當娃兒時萌照，政壇也跟著流行，民進黨中市立委何欣純也在臉書上PO上自己兩張小時候的照片，還PO文說「今天走個懷舊風～～小時候的我可愛嗎」。

文一貼，網友異口同聲說「好可愛」，也有人說「好漂亮的小公主」「肯定比我可愛」「超級像年畫裡的福娃娃」「很可愛!這次你的對手掛了跟禿頭的合照，明年我投妳，立委加油!!!」

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