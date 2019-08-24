全教總控陳宗彥違法兼任長中董事長 國教署：經所屬機關同意

2019-08-24 15:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕內政部次長陳宗彥過去兼任台南私立長榮中學董事長一職，被教師團體質疑違法，全教總舉大法官解釋批評，國教署則回應，去年全國私立學校產業工會已質疑，當時行文台南市政府（陳宗彥前任機構）、內政部等單位，確定陳宗彥兼職皆有獲得公務機關核准，認定陳並無違法。

全教總質疑，私立長榮中學爆發違法扣薪，媒體報導後才赫見其董事長是內政部次長陳宗彥，舉司法院大法官第157號解釋所指出「公務員除法令所規定外，不得兼任私校董事長。」及公務人員服務法第14條第1項規定，認為陳竟公然違法，但本月22日去函給內政部、教育部等，卻未獲回應。

教育部國教署高中職組長韓春樹表示，目前尚未收到全教總來函，但查詢過往資料，在107年的時候，已有全國私立學校產業工會針對陳宗彥兼職董事長的爭議，進行相關詢問，國教署去年便展開調查。

韓春樹說，因陳過去在台南市政府任職，後來又高升到內政部，對於其長榮中學董座的兼職案，分別行文給台南市府、內政部等兩個單位，事後收到兩單位回函，皆同意陳宗彥在長榮中學的兼職案，已在去年7月24日發文給詢問的全國私校產業工會，認定陳的兼職經過同意，有核備過，沒有違法情形。

韓春樹表示，但因目前陳在昨日向長榮提出辭去董事長及董事職務，依法會請長榮中學在1個月內進行董事及董事長的補選作業，以便校務順利推行。

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