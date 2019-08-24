吳敦義、王金平出席頒獎活動 2人巧妙避同框

2019-08-24 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕面對明年2020總統大選，國民黨似乎出現分裂危機，外界矚目前立法院長王金平與鴻海集團創辦人郭台銘有無可能脫黨參選。外傳郭、王仍認為黨內初選制度不公，主席吳敦義得負責。昨日（23）王金平與吳敦義恰巧出席「2019幸福企業大賞服務業頒獎典禮」，2人拍照時卻不同框，引人遐想。

郭台銘、王金平以及台北市長柯文哲昨日一同出席823紀念活動，首度同框，王金平在活動後隨即前往「2019幸福企業大賞服務業頒獎典禮」，恰巧黨主席吳敦義也出現在現場。據三立新聞網報導，雖吳敦義和王金平出現同場，但2人拍照時卻不同框，互動十分微妙。

本報昨日報導，王金平當時接受媒體採訪，問及當時是否刻意錯開吳敦義，王金平解釋，剛離開位於圓山的823砲戰紀念活動，且皆是按照主辦單位安排時程表行事。至於是否有意願與吳敦義當面說話，王金平冷回，「如果他有邀約的話，當然是可以。」

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