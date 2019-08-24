修法管制9月實施前 又有我退將赴中聆聽國台辦訓示

2019-08-24 10:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕「兩岸人民關係條例」的退將管制修法9月起實施，不過，最近又有王文燮、黃炳麟、鄭旗生等退將赴中參加抗日戰爭研討會，中國國台辦副主任龍明彪出席致詞時嚴斥「民進黨當局」，他並提到中國領導人習近平在今年1月2日的相關講話。陸委會表示，對於我退將是否有向象徵中共政權旗、徽、歌行禮、唱頌及違害國家的整體利益行為，還要再調查瞭解。

據中媒報導，「第三屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」20至21日在中國廣西南寧市，有來自兩岸退將、專家學者和教師學生約500人參加，除我退將外，前中國南京軍區政委、解放軍上將方祖岐也出席。

龍明彪致詞時重批，「民進黨當局不斷推動各種『去中國化』的『台獨』活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，甘當西方反華勢力圍堵遏制中國的幫兇」；「『台獨』勢力儘管現在猖獗一時，但終究無法阻擋兩岸關係向前發展、祖國必將統一的大勢。這些民族敗類就像抗戰時期那些賣國求榮的漢奸一樣，終將會被送上刑事審判台和歷史審判台。」

龍明彪雖沒有直接提到「一國兩制台灣方案」，但他仍引用習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念的講話内容，他說，「習近平總書記強調，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興，兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人。」

在結尾時，龍明彪也引用習近平對新疆、西藏問題和視察內蒙等民族時屢次提及的講話，表示希望兩岸同胞，尤其年輕一代實現親望親好、守望相助，更能「像石榴子一樣緊緊抱在一起，實現民族責任，共擔民族大業，共建民族偉大復興。」

據中媒報導，我國防部前副部長、陸軍二級上將退役的王文燮、國防大學陸軍學院前院長黃炳麟出席開幕式並致辭。我退將鄭旗生受訪時，被問到退將到中國參加活動，將視情節停止退休俸，他表示，「沒有壓力」，民進黨當局限制兩岸交流是因為心虛，「兩岸人民交流的越多越深入，就越會意識到兩岸是一個民族」。

我官員認為，退將是否違法是一回事，但出席這類統戰活動，在台下聆聽國台辦提習近平講話並批評政府，搞不好可能還跟著鼓掌，沒有站在維護國家利益的立場起身反駁，等於是默認對方言論，成為中國宣傳樣版，如此行為得不到國人認同，社會觀感也不佳。

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