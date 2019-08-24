心腹蔡壁如 曾被柯文哲認為「不懂選舉」

2019-08-24 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲心腹、市府顧問蔡壁如昨日（23）上節目接受專訪，提及與柯文哲20餘年的交情，以及進入市府之後的轉念，甚至自爆，柯文哲不讓她參與2014年競選活動，是因為「他覺得我不會選舉」。

蔡壁如昨日在節目「我要當選」中，接受資深媒體人黃暐瀚和台北市議員高嘉瑜的專訪。高嘉瑜認為柯文哲其實很需要蔡壁如的幫助，但面臨當時2014年最重要的大選，柯文哲反而不讓蔡壁如參與，高嘉瑜表示，這或許是柯文哲貼心的一面。

對此，蔡壁如反駁笑說，柯文哲應該認為她不會選舉，並表示會進入台北市政府工作，是因為柯P需要有人幫忙做文書工作。

黃暐瀚問及「器捐風坡」一事，蔡壁如反倒爆料，當時在中國進行葉克膜教學，「實際上都是我在操作」，不過隨即補上「柯文哲主要在前面講述學理」，自己則是實務操作為主。

蔡壁如也說，在2016年柯文哲民調下滑、市府團隊低迷時，曾在她送公文時，自言自語問「怎麼辦？」甚至自比「漢獻帝」，蔡壁如提議柯P，若不知道該如何，就做回以前的工作，回到最熟悉的領域；於是柯文哲團隊便在2016年8月重新出版葉克膜手冊，後來開啟「走讀」計畫，在2017年世大運前夕，柯P的民調就已上升。

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