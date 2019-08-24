蔡壁如首度電視專訪 談「血滴子」與柯P20餘年交情

2019-08-24 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府顧問蔡壁如與市長柯文哲有20年深厚交情，並被媒體刻劃為「血滴子」，昨日（23）蔡壁如首度接受電視節目專訪，談論自1992年認識柯P後到現在他做為台北市長的經歷。柯文哲今日也在個人LINE帳號宣傳該部專訪影片，寫「齁，看能不能破萬」，影片現點閱率早已破萬，也引起網友在下方留言區熱烈討論。

蔡壁如昨日在節目「我要當選」中接受資深媒體人黃暐瀚和台北市議員高嘉瑜的專訪。蔡壁如說，2013年柯文哲決定參選台北市長之後，就少了聯絡，且自己也從不主動介入選舉，但因MG149案，柯文哲決定讓蔡壁如出席記者會，「讓記者問到飽」。

黃暐瀚問，柯文哲當時剛入加護病房醫生時，他開立的醫囑好像沒有護理師願意幫他執行。對此，蔡壁如說，因為他當時開的醫囑與加護病房不同，柯P覺得「怪怪的」、「教科書不都這樣寫的？」於是便在國外擔任完研究醫師後，回台大醫院決心改造這種醫療文化。

蔡壁如還說到，以前在台大醫院就有「黑蔡」風波。有次因逾職被開「紅色卷宗」，且一天內就要回復，柯文哲看到桌上的紅色卷宗，就逕自拿走並幫她回，蔡壁如至今仍不知道當時柯P到底回了什麼。

節目最後，蔡壁如分享柯文哲新書，分享當時柯文哲受邀去一間被稱作是綠營樁腳的廟，只因廟主人家屬曾被柯文哲和蔡壁如團隊救治，表示「人性可以超越藍綠」。

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