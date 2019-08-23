韓國瑜慘了？ 尚毅夫爆「郭柯王」確定參選 位置已談好！

2019-08-23 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近來民調不斷下滑，加上鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲與前立法院長王金平23日合體，結盟參選2020總統態勢濃厚，讓韓的選情雪上加霜。對此，資深媒體人尚毅夫爆料，「郭柯王」3人已經談好了，9月初就會宣布參選總統。

郭台銘、柯文哲與王金平終於同框，3人於23日上午都出席台北市府主辦「八二三砲戰紀念音樂饗宴」，王、郭、柯先後進場，都跟與會老兵揮手或握手致意，現場有人高喊「郭總統好」；郭台銘離場前還主動對媒體表達，「捍衛中華民國自由民主的心永不改變」。

對此，尚毅夫23日晚間在《新聞面對面》 表示，農曆7月過了、9月初「郭柯王」3個人就會宣布參選2020總統，強調3人都已經「談好了」。他說，3人的位置分別是郭台銘參選總統，王金平搭檔副手或是擔任主任委員「還在做最後確認」，至於柯文哲如無意外是接競選總幹事的位子。

相關言論被轉到PTT後引發網友熱議，留言「我相信，尚毅夫有時候是在幫老王放消息」、「王應該是不爽韓 跟郭有交情幫郭吧」、「基本上一定談好了 想也知道」、「這個安排是很合理但感覺 柯就是會敗事有餘」、「如果成真 那韓國瑜也算功績一見（件）了」。

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