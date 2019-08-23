軍公教年改「多數合憲」「、部分違憲」 完整說明看這裡...

2019-08-23 23:33

〔記者吳政峰、陳慰慈／台北報導〕大法官把軍、公、教3起年改釋憲案列為「優先審查」，火速於23日做出解釋，公布781號（軍）、782號（公）、783號（教）解釋文，宣告多數條文「合憲」，僅對「退休軍公教轉任私校禁領退休俸」及「『得』動態調整所得替代率」兩條文做出違憲解釋。綜觀來看，年改條例應修正的幅度極小，影響有限。

本案去年由在野38名立委提請釋憲，主要強調年改條例違反法律不溯及既往、信賴保護、比例等3項原則，以及憲法保障的平等、財產、服公職、生存等4項權利，尤其是「溯及既往」爭點，原被外界認為是主要決戰點，未料反非大法官評議關鍵核心。

大法官解釋，政府與軍公教的關係，不因退休而消失，而是從「雇用」改為「照顧」，雙方仍存續法律上的關係，才會出現「每月核定退休俸」的行政處分，既然退休人員領的是「月退俸」，只要年改條例不要追回「施行前」所領的錢，僅刪減「施行後」的俸給，就沒有真正溯及既往的問題；至於選擇「一次領退休俸」的人，年改條例也未設計追回制度，亦無溯及既往的問題。

信賴保護部分，大法官認為，民眾相信政府承諾，選擇投身公職並規劃退休生活，確實有保護的必要，但政府保護退休軍公教的同時，應兼顧「公共利益」，若年金即將破產，政府權衡兩者輕重後，選擇以「維護退撫基金」存續為公益目的，調降所得替代率，具正當性。

比例原則部分，大法官指出，年改所得替代率採逐年調降模式，每年遞減1.5％，到了第10年就不再刪減，10年總共減少15％，屬於適度緩降，退休人員的生活與財務規劃不會受到立即衝擊，且還設最低保障金額，整體改革未逾越必要程度。

但年改條例規定，退休軍公教轉任私教教職員，所領的薪資一旦高於最低基本工資（公教）或公務員第一級委任第一職等本俸（軍），即不得再領退休俸，設門檻禁領退除給與，被大法官認定違反平等權，即日失效。

特別的是，大法官審查時意外發現「行政院、考試院衡酌消費者物價指數、經濟成長率等客觀條件，『得』動態調整所得替代率」條文，與同法規定「現階段合理俸率（恆定不變）」有所衝突，不符合改革目的。

大法官主動解釋，年改條例目前設計的所得替代率或可維持一段時間，但未來如遇重大改變，或消費者物價指數變動累積達一定百分比時，「應」適時調整退休俸、贍養金及遺屬年金，而非「得」調整，才符合正義，相關機關須依本解釋意旨，盡速修法。

此外，大法官2014年所做的717號解釋，宣告降低優存利率18%「合憲」，立委本次一併聲請「變更解釋」，但被決議「不受理」。

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