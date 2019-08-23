柯文哲當面稱「走向共同未來」 王金平隔空呼應：很有道理

2019-08-23 19:33

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲上午在北市府舉行的823紀念音樂會三人同框，柯文哲致詞時稱，「因為歷史就是歷史，即使我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，繼續走向共同的未來」，引發「郭柯王」合體聯想；對此，王金平今晚也在臉書PO文說，這段話很有道理。

王金平寫道，他今天聽到有人說，「我們有不同的過去，但有共同的現在，應該要思考如何走向共同的未來」，覺得很有道理，台灣正處政黨惡鬥、內耗嚴重、兩岸關係不穩定的困境，讓前人辛苦打下的太平盛世再度充滿紛擾，這樣不是在走回頭路嗎？

王金平表示，不論任何政黨或各種族群，生活在台灣都是一家人，無論來自不同的家庭背景、學歷、宗教信仰，為了共同美好的未來，應該不分彼此一起努力；他說，保家衛國有很多種方式，除了軍人辛苦在前線捍衛疆土、維護中華民國主權，任何人也都可以用自己的方式，一起守護台灣。

王金平表示，參加紀念音樂會除了緬懷先烈，也向當年參與戰役的前輩以及榮眷表達敬意，因為他們無私的奉獻，換來兩岸超過一甲子的和平，不管是政府、或是每一個生活在台灣這塊土地的人民，不但要心存感激，更是不能忘記戰爭的無情，珍惜得來不易的自由和民主。

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