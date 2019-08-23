夫砲彈卡體內每次安檢「嗶嗶」響 妻驕傲：以嫁給823英雄為榮！

2019-08-23 17:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今天是823砲戰61週年，華山基金會邀請砲戰英雄王道德夫妻及曾在金門海軍陸戰隊服役的洪勝雄同歡，2人都是華山服務對象，王道德感慨地說，不知道還可以過幾次823，洪勝雄說，就像是第一次出海的興奮。

華山基金會大寮一站天使站在地服務屆13年，今天在大寮區公所舉辦「愛心啟航尋找夥伴」茶會，由內坑社區發展協會大內高手團舞蹈開場，區長胡俊雄也到場向長輩致意。

茶會為了因應76歲洪勝雄含飴弄孫願望，以漫畫「海賊王」為主題布置，主持人泰拉扮裝成漫畫角色「娜美」，長輩跟小朋友身穿紅背心、頭戴草帽化身為主角，一起揉捏船錨造型飯糰，象徵愛心啟航，號召更多人投入照護孤老行列。

洪勝雄曾在金門海軍陸戰隊服役，喜歡大海的他，退伍後依然是從事海上運輸，左手臂還有引以為傲的船錨刺青，年邁患有高血壓及視力退化，去年車禍後就不再外出，平常在家照顧患有失智症妻子，養子在台東工作不常返家，無法一圓全家團聚願望。

王道德、王曾菊蘭夫妻獲邀參加，王道德是少校連長退伍的榮民，在823砲戰時身受重傷，卡在頭部前額、手部的砲彈碎片迄今未取出，每次出國通過安檢門時都會「嗶、嗶」作響，但這樣情景總讓王曾菊蘭阿嬤驕傲，她說：「以嫁給823砲戰英雄為榮！」

華山基金會大寮一站長蔡慰歷指出，華山在台成立389個愛心天使站，免費提供三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，呼籲大家一起投入照護行列。愛心專線：07-7823703 。

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