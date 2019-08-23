「八百壯士緬懷823砲戰紀念活動」中山堂舉行

2019-08-23 15:27

〔記者施曉光／台北報導〕「八百壯士」今天下午在台北市中山堂舉辦「八百壯士緬懷823砲戰紀念活動」，國民黨副主席郝龍斌代表國民黨主席吳敦義到場致詞表示，823紀念日原本應該追思緬懷，但去年60週年蔡政府的副總統陳建仁人就在金門，不但沒有參加在當地的紀念活動，反而是去觀光，台北市長柯文哲過去一樣也不支持舉辦823、抗戰紀念活動。

郝龍斌表示，軍人在前線捍衛國家非常偉大，在後方的軍公教家屬也一樣偉大，過去政府給軍公教人員的承諾應該給予保障，如果今天下午司法院公布的年金改革釋憲案結果可以還給退休軍公教人員公道，這就是紀念823的最好禮物，他並呼籲全民一起捍衛中華民國，反對台獨。

八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷則指出，預定下午3點「八百壯士」將遊行到司法院了解釋憲結果，然後在現場與藍軍立委一起回應釋憲結果。

吳斯懷也痛批民進黨政府去年不紀念823，陳建仁還偷偷跑到金門縣旅遊，今年823蔡英文總統才跑到金門，台北市也舉辦音樂會，明顯都是選舉考量，對國軍先烈毫無尊重敬意。

這場紀念活動除了郝龍斌外，立法院國民黨團總召曾銘宗及部分藍軍立委、市議員以及退休軍公教警消總會也到場響應，大家除了高唱軍歌，也高喊明年1月選舉要下架民進黨、蔡英文總統。

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