暗批柯郭王？韓競總「勿忘823聲明」：選戰考量模糊紀念焦點對先賢烈士大不敬

2019-08-23 13:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕不讓總統蔡英文到金門、柯郭王合體等議題，在823紀念日這天專美於前，國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主動出擊，發稿聲明「勿忘823，國軍保台灣」，並呼籲紀念回歸紀念，政治回歸政治。

韓國瑜競選總部表示，今天是823戰役61周年，民國47年8月23日共軍猝然對金門發起猛烈炮擊，短短兩小時內，金門承受五萬發的砲彈，這段歷史，大家還記得嗎？

競總指出，「823砲戰」書寫了國軍用生命保衛台灣的壯闊史詩，台美合力捍衛自由的堅定盟約，不忘記犧牲的同袍，不扭曲歷史的真相，是做人的本份，也是我們教導下一代的責任。

競總認為，民進黨上任後，漠視國軍保衛中華民國的戰史，還聲稱823砲戰是國民黨和共產黨的戰爭，有什麼好紀念的？民進黨心中完全沒有中華民國，民進黨為了挑撥世代對立，整肅異己，推動不公不義的「年金改革」，就是在利用國家機器，清算這些過去保家衛國的將士，這種忘恩負義的行為令人不恥和遺憾。

競總呼籲「紀念回歸紀念，政治回歸政治」，今年的823紀念活動，倘若因為選戰的考量而模糊紀念焦點，這是對先賢烈士的大不敬，呼籲要回到最原本的初衷。

對於在823炮戰當中，為了保衛台灣民主自由而犧牲奉獻的所有軍民鄉親，韓國瑜市長要致上最崇高的敬意與謝意；身為中國國民黨總統參選人，韓國瑜會竭盡全力，捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，以及捍衛台灣的生活方式，並致力於台海的和平與穏定，讓我們遠離戰爭炮火的威脅。

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