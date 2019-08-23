懸缺3個月 國民黨今發佈花蓮縣黨部新任主委任命案

2019-08-23 12:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨懸缺三個月的花蓮縣黨部主委今天定案，黨中央正式核定由現任該黨花蓮縣議會議長張峻接任，人令今日起生效。國民黨表示，前任主委鄒永宏的階段性任務告一段落，為因應接踵而來的二合一輔選任務，重新調整主委人事，展開花蓮縣的新局。

在地方被視為前花蓮縣長傅崐萁人馬的鄒永宏，今年4月間自行暫緩黨中央對於花蓮縣立委提名作業時程決議，並調動黨中央派任的花蓮縣黨部書記長胡慧君，於5月間被國民黨中央考紀會處以停止黨權一年處分，黨部主委一職也因此被拔除，鄒曾一度向台北地方法院提請確認停止黨權處分無效之訴，但被法院判決駁回，同時鄒永宏也曾向黨中央提出申訴，但日前被中常會決議駁回。

由黨員直選的前花蓮縣黨部主委鄒永宏，黨中央當初在拔除鄒的職務後，就已經決定鄒的主委任期屆滿後，不再續辦黨員直接選舉，恢復改由黨中央派任。

國民黨新聞稿中指出，感謝張峻願意在面臨明年總統、立委選舉前，扛下縣黨部主委的責任與最重要輔選工作，並相信張有能力整合地方力量，配合總統參選人韓國瑜與花蓮縣立委參選人黃啟嘉的競選工作，同心協力，爭取明年的勝選。

國民黨強調，明年總統大選與立委選舉至為重要，蔡政府的專制與各項錯誤的政策，以致民怨四起，民眾苦不堪言，縱然近日「黑韓四起」，但國民黨與韓國瑜絕對會堅守「國家安全、人民有錢」的理念，拿出行動贏得民眾信心，務求明年大選贏得執政權與國會席次過半，撥亂反正，才能讓中華民國永續發展，讓全民過好日子。

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