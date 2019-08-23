中市府人事將改組 傳朱立倫子弟兵將進小內閣

2019-08-23 12:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕上任8個月，聲勢不振，連帶多位局處首長是否換將，外界議論不斷，市府新聞局長吳皇昇今日證實，市長的確有人事調整的想法，思考如何調整可讓台中政務推動更加提升，新的人事名單待下週二市政會議正式宣布。

盧秀燕上任以來，陸續有媒體公布首長的民調、滿意度等，除了特定媒體民調，其餘不同單位所發布的民調，盧秀燕滿意度幾乎都墊底，市府「小內閣」頻被外界點名應該換將，朝野議員也多次在議會詢問是否調整人事？

對此，盧秀燕原先都回應，選擇相信部屬，也認為大家已經各自上了軌道，會表現的越來越好。直到六月的市政總質詢，才鬆口說「人事本來就是有彈性的東西，但還沒有完整考慮。」

外傳，盧秀燕將延攬前新北市長朱立倫子弟兵朱康震擔任政務副秘書長、張峯源接掌經發局長，另東海大學社工系副教授彭懷真接社會局長，新聞局長吳皇昇調研考會主委，新聞局長由媒體人、謝立功競選基隆市長的競選總部發言人黃國瑋接任，胡志強時代副市長、現任蒙古代表的黃國榮返台擔任副秘書長。

吳皇昇今受訪表示，市長的確有人事調整的想法，市府團隊上任迄今已經8個月餘，市長一直都有在思考如何調整可讓台中政務推動更加提升，關於目前外界聽到的人事調整規劃，這部分因未正式確認，市府不會特別去證實。

他又說，下週二的市政會議，盧市長將正式宣布新的人事名單，這一切以台中發展為主要考量，要帶領堅強團隊往前邁進，請大家拭目以待。

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