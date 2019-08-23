時力黨中央「開戰」民進黨 陳雨凡：別忘戰場士兵

2019-08-23 11:22

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨中執會通過第二階段立委人選提名，確定徵召民進黨台北市議員許淑華參選北市第七選區（信義、南松山）。未料，時代力量昨發布新聞稿，直指民進黨打破本月初兩黨主席對談協議，時代力量第七選區參選人陳雨凡強調她對此不知情，並感到錯愕，更呼籲黨主席徐永明，「在亢奮叫陣、嘶喊輸贏之前，不要忘記第一線戰場上的士兵。」

台北市第七選區是藍大於綠，現任立委是國民黨籍的費鴻泰，該區陳雨凡早已表態，民進黨確定徵召提名許淑華，陳雨凡主張團結抗中，不希望因為力量分散，讓國民黨漁翁得利，她的目標是打贏費鴻泰，也願和許淑華比民調，由民調高的出戰，她願以身作則為團結合作、抗中保台做出最好的示範。

但讓陳雨凡始料未及的是時代力量黨中央發布新聞稿，徐永明表示民進黨在信義南松山區徵召許淑華議員，已經打破互不提名共識，她對該新聞稿完全不知情，讓她忍不住直呼「黨中央這樣的行事作風，並不是促進黨內溝通的良善示範，更不是全力支持本黨參選人的表現，反而讓第一線的候選人遭到突襲、感到錯愕！」

據了解，陳雨凡這幾天與許淑華保持良好聯繫，在溝通上完全沒問題，展現和平、友好的態度，皆希望該選區無論最後推出誰都要團結，共同目標就是能戰勝費鴻泰。

陳雨凡重申，時代力量與民進黨已提名衝突的選區，應以民調來決定人選，至於民調日期等技術性問題，由各區候選人協議決定，目前最重要的就是要團結抗中，因此不希望因為力量分散，讓國民黨漁翁得利。我們現在最需要的是務實提出方案，真心促成團結。

最後陳雨凡呼籲徐永明，在亢奮叫陣、嘶喊輸贏之前，不要忘記第一線戰場上的士兵。

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