軍公教年改案違憲？ 大法官明天公布結果

2019-08-22 22:36

〔記者吳政峰／台北報導〕軍、公、教年改去年三箭齊發，至今年7月已替國減少281億元支出，但也造成上萬名退休人員不滿，委請38位在野黨立委聲請大法官釋憲，15位大法官經過1個多月的加班審查，初稿已於19日做成，只要在23日的大會中「逐字逐句逐段」二次追認無誤後，即可在同日下午4點公布781號（軍）、782號（公）、783號（教）解釋文，確定年改下一步該怎麼走。

去年年改條例施行後，上萬名軍、公、教退休人員不但用個人名義聯署、還透過監察院與立委向大法官申請釋憲，最後只有立委申請案過關；同時，台北高等行政法院承審公教年改案，也認為年改條例恐有違反憲法保障的相關權利，今年5月聲請釋憲。

這3案分有6-8個爭點，共可歸納成3個憲法議題，分為年改條例有無違反法律不溯及既往、信賴保護、比例等3原則，其中的第一決勝點是，年改究竟屬不屬於「真正溯及既往」，即退休人員與政府的關係到底是什麼？如果兩方在退休的時候就已經斷絕所有關係，退休金只是政府應給付的「遞延工資」，那麼就有溯及既往的疑慮；反之，若大法官認定退休人員與政府而是從雇用改為照顧，關係並未中斷，那麼每月發給的退休金就是一種行政處分，只要不追回之前領走的錢，即屬「不真正溯及既往」，沒有違憲問題。

其次，退休人員當初是相信國家會照顧他們，才選擇服公職，並規劃在職、退休與理財計畫，如今年改打亂了他們的生活，恐違反信賴保護原則，大法官將衡量公共利益（如：國家會破產）是否有大過信賴保護的客體，若為肯定，即無違憲問題。

第三，年改把所得替代率調降15％，分10年調降，每年減少1.5％，改革幅度是否違反比例原則，也是大法官要衡酌的重點。

政府調降優存利率18％時，軍公教也曾聲請釋憲，當時大法官做出717號解釋「合憲」，因此本次立委一併聲請變更717號解釋。

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