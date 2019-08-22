時間管理都做不好？網友整理出韓國瑜「輝煌遲到史」...

2019-08-22 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾今（22）日上午率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人，來到高雄拜訪市政府與高雄市長韓國瑜，但韓國瑜竟遲到，讓賓客枯等快半小時，吸引外界許多批評，更有網友把韓自2018年12月25日上任以來遲到的新聞整理成輝煌的「遲到史」，怒轟根本是「遲到大王」。

網友把所有韓國瑜過去遲到的紀錄全部整理成冊，並在PTT發文條列：

2018年12月26日，韓國瑜首日進高雄市府辦公遲到1小時。

2019年1月19日，韓國瑜夜宿第二站，抵達大寮區永安兒童之家遲到40分鐘。

2019年1月27日，燕巢角宿天后宮和橋頭鳳橋宮發紅包，遲到超過1小時。

2019年1月27日，出席創世基金會每年舉辦的寒士尾牙，遲到50分鐘。

2019年2月18日，夜宿行程來到高雄彌陀漁村，遲到約1個小時。

2019年3月8日，到高雄市立圖書館出席婦女節慶祝活動並致詞，遲到50分鐘。

2019年3月12日，高雄春天藝術節活動音樂會開場3分鐘才入場，影響活動。

2019年4月12日，華僑早餐會行程直接取消。

2019年5月1日，臨時增不公開行程，世新大學演講延後1個小時。

2019年7月16日，因早上連趕公祭，鳳山行政中心舉行市政會議遲到38分鐘。

2019年8月3日，韓國瑜北上桃園壽山巖跑總統造勢行程，遲到半小時。

輝煌的遲到經歷讓網友怒轟「連時間管理都做不好的人，是哪種智障會想要選他當台灣的總統啊？」文章一出也引起不少討論，網友紛紛在底下留言表示「造勢活動沒遲到就好了啦」、「遲到機器動得很厲害」、「真的是奇葩」、「可能是國家機器改了時間讓他遲到」、「真沒一個優點可捧」、「他從不知道準時為何物吧」。

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