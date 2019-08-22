韓國瑜提重啟核四 環盟怒轟「詐術」：把核四當成提款機

2019-08-22 17:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜提出有條件重啟核四，引發爭議，台灣環保聯盟痛批，韓國瑜的重啟核四是詐術，是韓粉、核粉集結的民主逆流，也是政客提選票、擁核幫提鈔票的提款機，重啟核四將是一場災難。

為反制重啟核四，台灣環保聯盟與Wecare高雄展開「廢核．罷韓」雙連署，今天由Wecare高雄召集人尹立、台灣環保聯盟會長劉志堅、政策專員潘翰聲、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋召開記者會，希望在9月底前催出30萬份「廢核．再生」公投連署，並痛批韓國瑜的能源政策。

劉志堅說，2004年核四預算在立院通過時，就曾罷免擁核、時任立委的韓國瑜，韓國瑜是全國第一個被罷免且投票立委，沒想到又提出重啟核四，因而支持Wecare高雄提罷免案。

他指出，韓國瑜的國政顧問團是韓粉、核粉的集結，他們能源政策基本主張就是重啟核四，但這是不可能的事，因為核四沒有興建完成，相關測試、認證也沒完成，且證實場址有斷層通過，附近龜山島有活火山。

劉志堅說，重啟核四是一場災難，這就像去年「以核養綠」公投案，是一場騙術，重啟核四可能耗費上千億元，花7至10年時間，到時候總統任期都已經結束了，電在那裡？

潘翰聲痛批核粉製造缺電、空污、電費漲價恐懼，把核四當成政客、擁核幫提款機，他們聲稱可以將核廢料送到法國處理，但核廢料最後還是會回來，且產生的更多核廢料。

潘翰聲說，核粉製造的恐懼是假的，他也援引相關資料指出，已經400多天沒有橘燈，備用容量率有10％，缺電在那裡？「非核家園」已是進行式，也沒有漲電價，台灣更沒有發展核電空間。

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