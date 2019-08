韓國瑜演講「晶晶體」上身 王定宇：實在是very good 笑！

2019-08-22 17:34

〔即時新聞/綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨(21)日出席美國商會舉辦的餐會,韓上台演說卻不斷以中英文參雜陳述講稿內容,讓外界相當傻眼,就連立委王定宇也對此表示,「韓市長的English實在是very good笑」。

韓國瑜昨受邀至台北市美國商會進行專題演講,但在前面2分鐘演講中,韓國瑜不停的中英夾雜,影片一出,不少網友驚呼「晶晶體重現!非常Amazing~」;首都客運千金李晶晶過去曾以中英語夾雜的方式說話,在網路上爆紅,被封為「晶晶體」。

韓國瑜在美國商會的演說內容引發話題,韓說:「這一場的演講對我來說,是不可思議的奇幻之旅,38年前,當我在大學讀書的時候,我晚上上班就在American club,白天是student,晚上是American club Security Guard,所以你們一進來第一個就看到我,I just sit there and check the card,然後看一下你是不是member,member please just go away,所以我的tuition fee,我的大學生活費,都是American Chamber pay me」。

王定宇今(22)在臉書發文,他模仿韓國瑜雙語參雜的用法來譏笑韓國瑜的演說內容,王指出:「Mmm,well...韓市長的English實在是very good 笑!他的speech真的是很deep,所以在場內、場外的人都不understand」。

王定宇提到,韓國瑜以總統參選人的身分,對美國商會報告產業與經濟政策,是相當重要的演說,卻演變成了笑話,更成為一場悲劇。

觀看原文請點擊下面

王定宇臉書傳送門

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法