韓國瑜演講「晶晶體」上身 王定宇：實在是very good 笑！

2019-08-22 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨（21）日出席美國商會舉辦的餐會，韓上台演說卻不斷以中英文參雜陳述講稿內容，讓外界相當傻眼，就連立委王定宇也對此表示，「韓市長的English實在是very good笑」。

韓國瑜昨受邀至台北市美國商會進行專題演講，但在前面2分鐘演講中，韓國瑜不停的中英夾雜，影片一出，不少網友驚呼「晶晶體重現！非常Amazing～」；首都客運千金李晶晶過去曾以中英語夾雜的方式說話，在網路上爆紅，被封為「晶晶體」。

韓國瑜在美國商會的演說內容引發話題，韓說：「這一場的演講對我來說，是不可思議的奇幻之旅，38年前，當我在大學讀書的時候，我晚上上班就在American club，白天是student，晚上是American club Security Guard，所以你們一進來第一個就看到我，I just sit there and check the card，然後看一下你是不是member，member please just go away，所以我的tuition fee，我的大學生活費，都是American Chamber pay me」。

王定宇今（22）在臉書發文，他模仿韓國瑜雙語參雜的用法來譏笑韓國瑜的演說內容，王指出：「Mmm，well...韓市長的English實在是very good 笑！他的speech真的是很deep，所以在場內、場外的人都不understand」。

王定宇提到，韓國瑜以總統參選人的身分，對美國商會報告產業與經濟政策，是相當重要的演說，卻演變成了笑話，更成為一場悲劇。

觀看原文請點擊下面

王定宇臉書傳送門

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法