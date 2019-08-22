洪姐姐掃菜市場 這麼做…被喻「接地氣」

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸今天一早就到台中市神岡區民生路與中山路路口，向民眾揮手打招呼，隨後並轉往神岡社口巿場掃街，「洪姐姐」跟賣菜的阿姨一起蹲在地上閒話家常，網友笑稱「很接地氣」。
立委洪慈庸利用立法院休會期間拚選舉，除了舉辦客廳會，和鄉親近距離接觸互動，讓選民了解她四年來為民服務的成果外，並連續三天在潭子、大雅及神岡的街口拜票，今天一早就出現在神岡區民生路與中山路口向民眾揮手打招呼，獲得許多民眾熱情支持。
隨後，並轉往社口市場掃街，「洪姐姐」洪慈庸看到攤商坐著賣菜，自然地蹲在一旁，和賣菜的阿姨閒話家常，讓網友笑稱「原來洪姐姐也會蹲姿」、「好接地氣」，還有網友高喊「加油」、「永遠支持你」。
洪慈庸隨後並到神岡大社關懷據點，參加「巴宰族～杵搗麻糬」活動，和民眾一起作伙搗麻糬，受到長輩及小朋友的熱情歡迎，還和大家一起跳舞、做健身操。
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立委洪慈庸與神岡大社關懷據點的大小朋友一起做體操跳舞。（洪慈庸服務處提供）
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立委洪慈庸蹲著和賣菜的阿姨閒話家常，被網友稱讚「很接地氣」。（洪慈庸服務處提供）
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立委洪慈庸與神岡大社關懷據點的大小朋友一起搗麻糬及做體操跳舞。（洪慈庸服務處提供）