洪姐姐掃菜市場 這麼做…被喻「接地氣」

2019-08-22 14:28

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸今天一早就到台中市神岡區民生路與中山路路口，向民眾揮手打招呼，隨後並轉往神岡社口巿場掃街，「洪姐姐」跟賣菜的阿姨一起蹲在地上閒話家常，網友笑稱「很接地氣」。

立委洪慈庸利用立法院休會期間拚選舉，除了舉辦客廳會，和鄉親近距離接觸互動，讓選民了解她四年來為民服務的成果外，並連續三天在潭子、大雅及神岡的街口拜票，今天一早就出現在神岡區民生路與中山路口向民眾揮手打招呼，獲得許多民眾熱情支持。

隨後，並轉往社口市場掃街，「洪姐姐」洪慈庸看到攤商坐著賣菜，自然地蹲在一旁，和賣菜的阿姨閒話家常，讓網友笑稱「原來洪姐姐也會蹲姿」、「好接地氣」，還有網友高喊「加油」、「永遠支持你」。

洪慈庸隨後並到神岡大社關懷據點，參加「巴宰族～杵搗麻糬」活動，和民眾一起作伙搗麻糬，受到長輩及小朋友的熱情歡迎，還和大家一起跳舞、做健身操。

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