「國家機器」開演！ 徐世榮狠酸：「國民黨3寶」表演精彩

2019-08-22 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近來的「追蹤器說」引起不少紛擾，國民黨台南市議員謝龍介稱「親眼看過」、高市觀光局長潘恒旭也說「自己的車子被跟監」，不過高市新聞局長王淺秋昨晚則跳出來說明「只是合理懷疑，而不是已經發現追蹤器」，令外界更是摸不著頭緒。對此，政大地政系教授徐世榮今在臉書直接狠酸，「這是名為『國家機器』的一場戲，感謝『國民黨3寶』的精彩演出」。

韓國瑜20日自爆「自己的車子被裝追蹤器」，謝龍介當晚在《關鍵時刻》節目上加碼爆料有「親眼看過」，不過他表示追蹤器的位置應該是在「引擎下方」、「車底下」，強調這件事絕非空穴來風。

潘恒旭也出面表示，市長座車被裝追蹤器是確有其事，並自爆「自己的車也被跟監」，不過他也說，有可能是狗仔跟監，不確定是否是國家機器所為。

對於藍營人士對「追蹤器」的說法不一，讓人霧裡看花，徐世榮昨日就在臉書砲轟，看謝龍介要怎麼圓謊。徐世榮今天更直接把韓國瑜、謝龍介及自稱「車子被跟監」的潘恒旭3人封為「國民黨3寶」，他狠酸「原來這是一齣戲裡的台詞，戲名為『國家機器』，很感謝國民黨3寶的精彩演出，請大家給國民黨3寶熱烈掌聲」！

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