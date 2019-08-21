該怎麼支持下去？ 挺韓名嘴：真的不知道韓國瑜在幹嘛！

2019-08-21 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜20日語出驚人指控「國家機器」動得很厲害，可能在他座車加裝追蹤器，引發爭議。對此，「挺韓名嘴」謝寒冰也忍不住開直播感嘆，「真的不知道韓國瑜在幹嘛！」連媒體人王瑞德隨後也分享了該篇貼文，還說，「這是我第一次分享謝寒冰的臉書」。

謝寒冰21日下午突然開了一段長達8分鐘的直播，劈頭就怒轟，「真的很不爽，最近真的不知道韓國瑜在幹嘛！」謝寒冰說，前高雄縣長楊秋興公然抹黑、誹謗，但到現在韓國瑜都不對楊秋興提告！「你對楊秋興都不提告，我真的不知道你為什麼要對光芹姐、陳宏昌（國民黨前立委）提告，那不是沒意義嗎？」謝還補了一句，「陳宏昌提告你還不見得會贏」！

謝寒冰接著提到追蹤器的話題。他說，真的很懷疑有人會把追蹤器放在引擎那邊，雖然他相信國家機器一定有在追蹤韓國瑜，「但是會放在那個地方嗎？」謝也說，如果真的找到追蹤器了，「為什麼不提告，我不懂，到現在我都不明白為什麼不提告，當作沒這回事發生，高雄市政府也不處理」。謝寒冰說，他真的不明白，「如果不想提告，為什麼要對媒體講這件事？」

直播中，謝寒冰不但多次說出「我真的不懂」、「我不明白」，更直言，長期下來不知道該怎麼為韓國瑜辯護支持；他也希望韓國瑜不要再「假掰」說愛與包容了，那是韓粉該做的，而選戰是沒有愛與包容的，「有證據就提告，沒證據就安靜」。謝韓冰也在臉書直言，韓粉想罵他就罵吧，「但我真的覺得，韓繼續這樣下去，就是讓蔡英文繼續統治四年」。

謝寒冰對韓國瑜的一席批評，連「告韓粉專家」資深媒體人王瑞德也忍不住轉貼，「這是我第一次分享謝寒冰的臉書」，王瑞德也說明原因，因為韓主委指控國家機器介入監控，卻不敢提告、不敢追究，這件事超越藍綠、只有是非黑白。王瑞德更直言，「如果不敢提告，就是自導自演」！

謝寒冰直播請見YouTube

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