東協智慧城市展中方抗議後 工業局SIPA招牌遭拆
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資策會率領台灣多家廠商參加東協智慧城市展，22日早上的開幕式前卻因為中方抗議，大會拆掉台灣廠商攤位外的經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室招牌。（資策會提供）

資策會率領台灣多家廠商參加東協智慧城市展，22日早上的開幕式前卻因為中方抗議，大會拆掉台灣廠商攤位外的經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室招牌。（資策會提供）

2019-08-22 14:19

〔中央社〕資策會率領台灣多家廠商參加東協智慧城市展，今天早上的開幕式前卻因為中方抗議，大會拆掉台灣廠商攤位外的經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室（SIPA）招牌。

財團法人資訊工業策進會率領10多家廠商參加22日到24日在曼谷登場的2019東協智慧城市網絡會議和展覽（Asean Smart Cities Network Conference and Exhibition 2019），向國際行銷台灣廠商的技術。

今天上午是會議的開幕式，台灣廠商的攤位卻被大會要求拆下SIPA招牌，資策會國際處處長黃瓊雅受訪指出，昨天大會就已經要求拿掉SIPA招牌後面的台灣圖案，最後只好換上沒有台灣圖案的招牌。

今天早上的開幕式由泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）開幕式致詞，黃瓊雅說，由於開幕式有中國官員到場，在開幕式前大會就派人來表達因為中方抗議，要資策會拿掉SIPA招牌。

黃瓊雅表示，他們向大會抗議，這個招牌在會展前就已經送給大會看過，大會也同意，為何現在要拆，因此不願意配合，大會在開幕後沒多久就派人來拆招牌。

黃瓊雅表示，雖然經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室的招牌被拆掉，但稍晚資策會人員會把資策會招牌掛在攤位外。（編輯：陳永昌）

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