東協智慧城市展中方抗議後 工業局SIPA招牌遭拆

2019-08-22 14:19

〔中央社〕資策會率領台灣多家廠商參加東協智慧城市展，今天早上的開幕式前卻因為中方抗議，大會拆掉台灣廠商攤位外的經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室（SIPA）招牌。

財團法人資訊工業策進會率領10多家廠商參加22日到24日在曼谷登場的2019東協智慧城市網絡會議和展覽（Asean Smart Cities Network Conference and Exhibition 2019），向國際行銷台灣廠商的技術。

今天上午是會議的開幕式，台灣廠商的攤位卻被大會要求拆下SIPA招牌，資策會國際處處長黃瓊雅受訪指出，昨天大會就已經要求拿掉SIPA招牌後面的台灣圖案，最後只好換上沒有台灣圖案的招牌。

今天早上的開幕式由泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）開幕式致詞，黃瓊雅說，由於開幕式有中國官員到場，在開幕式前大會就派人來表達因為中方抗議，要資策會拿掉SIPA招牌。

黃瓊雅表示，他們向大會抗議，這個招牌在會展前就已經送給大會看過，大會也同意，為何現在要拆，因此不願意配合，大會在開幕後沒多久就派人來拆招牌。

黃瓊雅表示，雖然經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室的招牌被拆掉，但稍晚資策會人員會把資策會招牌掛在攤位外。（編輯：陳永昌）

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