被藍營列「癮君子名單」 黃重諺嗆：鬼月一樣要說人話

2019-08-22 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團召開記者會指控總統府人員涉入私菸案，並爆料「癮君子名單」，總統府上午隨即發聲明駁斥，指將正式提出告訴，而總統府發言人黃重諺也在臉書發文強調，歡迎藍委具證提告，若為不實他們應公開道歉，更嗆「鬼月一樣要說人話」。

國民黨團總召曾銘宗今天召開記者會公布總統府「癮君子名單」，名單包括總統辦公室編審蔡立民、秘書長辦公室主任游尚儒、秘書長辦公室參議謝博任、副秘書長劉建忻、第三局長李南陽、政風處長蕭湘寧還有發言人黃重諺及丁允恭，爆料內容更指稱這些人在總統府的哪些場所抽煙。

對此，遭點名的總統府發言人黃重諺於臉書發岀4點聲明，他表示，總統府、國安會的政務、機要人員，沒有人涉入這起私菸案，也沒有人收受任何所謂「長官菸」等餽贈，另外，他認為，總統府秘書長辦公室人員接受登記購私菸一事是捏造，最後他強調，針對國民黨所說的「癮君子名單」更是錯誤百出。

黃說，如果曾委員等有質疑，歡迎具證提告，包括他在內，如果上述的說明不實，他們這些政治幕僚願意承擔法律最嚴格的制裁；他同時也喊話，請委員勇敢走出言論免責權保護傘，若在司法調查後確認所言不實，請公開向社會道歉，並承擔政治責任。

黃重諺於貼文最後，Hashtag上「曾參殺人」、「鬼月一樣要說人話內」、「不存在的追蹤器與不抽菸的癮君子」、「連煙味都不願意有的理由其實很甜蜜」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法