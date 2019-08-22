韓國瑜扮「ㄒ一ㄝˊ星」！ 財經女神：還是專心走民粹路線

2019-08-22 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日受邀出席美國商會進行演講，但在演講中不停中英文夾雜，讓網友驚呼「英文真的Pretty Good」。美女財經專家胡采蘋也表示，韓國瑜真是個「萬世巨（ㄒ一ㄝˊ）星」，希望上天幫助「韓導」，要韓國瑜不要再「搞東搞西」，專心走民粹路線。

韓國瑜昨日於美國商會餐會中，上台以「從高雄市政到台灣未來」為題發表演說，過程中不時中英文穿插說「白天是Student，晚上是American Club Security Guard」，影片流出後讓網友相當傻眼。

胡采蘋今早也在臉書上表示，看到韓國瑜近日言行舉止，要不笑真得很難，並希望上天可以幫助這個「萬世巨（ㄒ一ㄝˊ）星」。胡采蘋指出，韓國瑜要搶救民調，最有用的方式為舉辦造勢大會，且要避免「正常政治人物的practice」。她表示，韓國瑜若像一般政治人物前去議會備詢、去美國商會演講，甚至指控對手「國家機器」，就會被大家發現真的不像。

胡采蘋呼籲韓國瑜「千萬別再亂搞」，專心走民粹路線，只要撐到9月17日登記參選日便可，不論是否會「換韓」，現在開始連署、聚集人氣，也是一種展現實力、恫嚇對手的方法，告訴大家打死不退，換韓也沒用，你會「鑽向敵人的心臟」。

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