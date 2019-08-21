韓「含沙射影」 黃創夏：批韓黨員快學起來

2019-08-21 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自爆座車可能被安裝追蹤器，在各界追問下，高雄市新聞局長王淺秋回應，目前沒有查獲追蹤器，強調「只是合理懷疑」、「疑慮是非常高的」。媒體人黃創夏諷刺，這種含沙射影的說法，國民黨內想批韓的趕快學起來，照著做就不會被「開除黨籍」了。

韓國瑜昨（20）日再度控訴國家機器監控得太厲害，說他的車子可能裝有追蹤器。高雄市政府後續發新聞稿宣稱，韓市長數度接獲「接獲情治系統友人警告」，他的行程長期受國家機器掌握，但稿內未說明追蹤器安裝在哪個位置，也沒提出相關證明。

事件爆發後，高雄市警方繃緊神經，主動聯繫市府，但市府表示不提告。總統府則說，此案茲事體大，但要當事人提告，檢警單位才能介入偵辦，因此二度喊話，要韓提出證據、立即提告。

黃創夏諷刺，這是「韓國瑜團隊立下的新規範！」以後國民黨人士若想批評國民黨總統參選人韓國瑜，學會使用「疑似、可能、合理懷疑、友人透露」等語，就不會像時任國民黨中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興一樣，罵韓國瑜卻慘遭開除黨籍。

網友們留言發表看法，「一個不正常人，慣性的隨口謊佔據媒體版面，悲哀」、「韓導無敵金身加持，隨便懷疑別人都可以，黨員懷疑韓導就必須死」、「國民黨派騙子出來酸宗痛（選總統）啦」。

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