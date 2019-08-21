經部嗆韓國瑜：核廢不會喊「發大財」就消失

2019-08-21 20:47

〔記者黃佩君／台北報導〕國民黨總統候選人韓國瑜將在明天公布能源政策，經濟部次長曾文生表示早已多次說明重啟核四困難重重，而且需要7+N年，連新北市長侯友宜都表示這是假議題。曾文生並開嗆，強調韓市長寶貴的上班時間，不應浪費在核四假議題上，核廢也不會因為喊一聲「發大財」就消失。

曾文生表示，經濟部已多次對外說明核四重啟困難重重，且需要7+N年，即使再經過2任總統任期也無法完成，韓市長提出這個政策，跟「高雄人口成長到500萬」一樣，又是一張遙遙無期的支票，對供電根本毫無幫助，後續還要再投入多少成本，更是難以承受的代價。

他也說，即使將核四計算進去，也頂多占比約6%。韓市長所謂「5050計畫」中，50%的清潔能源要從哪裡來？是否不只要重啟核四？還要蓋核五核六，都應坦白向社會說明。

至於所謂區域供電均衡、降低空氣污染等方向與智慧電網、電力市場正常化等措施，經濟部表示，本來就是政府已經在做，也有成績的事情。

曾文生也再次提醒，要用核電，就要面對核廢問題。核廢料不會因為喊一聲「發大財」就消失，如果要重啟核四，就要針對核廢料處理問題，應該要提出相對應的解決方案，比如最終處置場址在何處？投入高度監管成本，到底要管理多少年？一共要花多少錢？這些問題都不是口號能夠解決。

而有關韓國瑜能源政策中減少跨區供電部分，經濟部說明，台灣是一個整體的電力網路，區域間的電力融通本來就是日常調度，甚至每日尖離峰都會有所不同。而針對北部用電需求，近兩年在經濟部努力下，包括林口3部機組計240萬瓩、通霄3部機組計267萬瓩，陸續上線發電後，區域供電平衡的問題已有顯著改善。

台電也強調，未來與其寄望遙不可及的核四機組，不如務實支持推動2025年可上線發電的協和燃氣新機組，將更可強化北部區域供電均衡。

經濟部最後強調，降低電力部門空污排放政府已早就在執行，透過減煤、增氣、以及發展綠能的能源結構轉型，到2025年主力發電機組，將是不會造成污染的綠能，以及排放物較少的天然氣，發電造成的空污排放將持續減少。

同時，經濟部已積極執行火力電廠各項空污改善方案，包含空污嚴重時配合降載，107年全年共降載995次，另台電將投入約622.29億元經費，落實污染防制設備改善及更新，2025年整體電力業空污排放較2017年約減少45%。

而除了配合降載外，經濟部目前也將環保調度入法，著手修正「電力調度規則」，在機組調度時將氣候及空氣品質條件納入考量，未來發電機組依法應根據環保署所模擬的不同氣候條件來調整出力，將可最大化改善空氣品質。

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