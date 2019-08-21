駐索羅門大使由廖文哲真除

2019-08-21 19:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天發布人令，代理大使職務數月的駐索羅門公使廖文哲，調升駐索羅門大使。

原駐索羅門大使羅添宏6月時身體抱恙，回台休養，後由公使廖文哲代理館務。外交部今天發布行政院16日核定的新人令，公告由廖文哲調升駐索羅門大使，自實際到職日生效。

我與索羅門邦誼自3月起備受外界關注，親中陣營頻頻釋出盼轉向訊息，最新發展則是前總理何瑞朗（Rick Hou）等15位內閣成員與國會議員，今天發表挺台邦交聯名信，明確指出「我們不支持任何外交轉向的政策」。

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