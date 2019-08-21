黃國昌的選區民進黨將提名 羅文嘉：不能拱手讓給國民黨

2019-08-21 19:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對時代力量立委黃國昌確定不競選連任新北市新北市第十二選舉區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）立委，民進黨秘書長羅文嘉今表示，既然現任立委無意參選，總不能讓給國民黨，民進黨在該選區「當然要提人」。

羅文嘉今於中執會後區域立委提名記者會上接受提問表示，既然現任立委（指黃國昌）無意參選，總不能讓給國民黨，不能眼錚錚看著本來屬於泛綠陣營的選區最後變成藍營獲勝，這是民進黨的責任，不是民進黨去搶什麼，民進黨一開始就表達尊重現任，但現任立委無意參選，因此會不能拱手讓給國民黨。

在時代力量今選出新任主席、立委徐永明後，兩黨在立委選區是否有再合作的可能性？羅文嘉表示，對於民進黨來說，保衛台灣民主生活現況，為下一代打贏總統、立委選戰是最重要的，對於「所有相同目標的政黨、甚至是無黨籍朋友」，都是民進黨合作的對象。

羅文嘉說，先前一陣子時力黨主席出缺，不知道找誰談，但今天產生了新任黨主席總是好事，因此他們不會放棄與時力黨中央或個別候選人進行各種形式的溝通和討論，台灣面對中國和國民黨，沒有任何差異和分裂的本錢。

對於時力新任黨主席徐永明未表態總統選舉支持蔡英文，是否影響兩黨合作，羅文嘉回應，他和徐永明是老同學，「我知道徐永明愛台灣的心和我們一樣」，愛台灣總不會選擇其他候選人，只要站在共同目標，應該不難做選擇，他仍然相信有這樣的共同目標。

此外，民進黨中執會今通過台北市第七選區徵召台北市議員許淑華，但該選區中，時力也提名律師陳雨凡出戰，羅文嘉表示，陳雨凡是很優秀的女性律師，民進黨會盡各種努力，在這區做整合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法